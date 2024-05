L’Américaine à réalisé la semaine parfaites aux Internationaux de Strasbourg (WTA 500) pour décro­cher le huitième titre de sa carrière, son deuxième sur terre battue.

En confé­rence de presse, elle a été ques­tionnée sur sa tactique pour gêner le plus possible Danielle Collins, elle a répondu en souriant qu’elle n’en avait pas spécialement.

« Je pense que c’est toujours mon plan de jouer comme ça. Danielle joue un tennis excep­tionnel depuis trois mois et je savais que le début allait être impor­tant et j’ai super bien commencé le match… Non j’ai juste tapé dans la balle je n’avais pas de plan parti­cu­lier et cela a bien fonc­tionné pour moi aujourd’hui » a déclaré Madison Keys.