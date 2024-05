Après avoir une nouvelle fois brouillé un peu les cartes concer­nant sa retraite et son avenir au sein du circuit lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi réalisée ce samedi, Rafael Nadal est revenu sur le moment où il a appris qu’il devait affronter Alexander Zverev dès le premier tour.

Et l’homme aux 14 Coupes des Mousquetaires a révélé qu’il était en pleine partie du jeu des petits chevaux. Une pratique courante pour l’Espagnol et les membres de son équipe.

« J’étais en train de jouer aux petits chevaux. Je m’y atten­dais un peu parce que quand on n’est pas classé, ni tête de série, c’est un peu ce qui risque de vous arriver. Comme je ne suis plus tête de série, je dois accepter ce tirage au sort. On ne sait pas ce qui est une chance ou une malchance. Sur le papier, ce n’est pas le meilleur tirage, c’est certain, de jouer contre l’un des adver­saires les plus diffi­ciles. En plus, il arrive après une victoire dans un Masters 1 000 et pas un petit tournoi. Que puis‐je y faire ? C’est le tirage, il faut que je sois prêt à y faire face. »