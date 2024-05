Qualifié pour le grand tableau de Rome, le Belge Zizou Bergs va affronter Rafael Nadal. S’il est plus qu’heu­reux comme il l’a confié à nos confrères de la RTBF, il veut aussi oublier le statut de son adver­saire et se consa­crer plei­ne­ment à ce duel. Après tout, Nadal n’est que 305ème au clas­se­ment ATP.

Pouvoir affronter Nadal est incroyable. D’autant plus qu’il ne jouera plus très long­temps. Je rêvais de pouvoir me mesurer un jour à un membre du ‘Big Three’. Ce sera donc Nadal et je n’ai pas de mots. C’est telle­ment beau. Désormais, évidem­ment, il faudra faire en sorte de trouver la convic­tion que je peux le battre. Voir la réalité et me dire en fait que je vais affronter quel­qu’un qui est 305e mondial. Ce ne sera pas facile, mais si je parviens à me mettre cela en tête, je pourrai peut‐être riva­liser. »