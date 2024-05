Opposé ce dimanche au Chilien Nicolas Jarry en finale du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev s’est montré impi­toyable en s’im­po­sant en deux manches (6−4, 7–5) et 1h41 de jeu.

Dans cette première manche, Zverev est intrai­table au service, et ne laisse que des miettes à Jarry. Sur sa première balle, la plupart des retours du Chilien finissent en dehors du court. Sur le service de « Sascha », le numéro 24 mondial ne prend qu’un seul point dans tout le set !

Nicolas Jarry doit sa survie à sa fiabi­lité au service (17 points sur 20 obtenus sur sa première balle), qui l’a long­temps permis de rester dans le coup. Déjà en diffi­culté sur sa mise en jeu à 4–3, où il sauve deux balles de break, il finit par rompre pour le gain de la manche sur sa mise en jeu (6−4).

Dans le deuxième acte, Alexander Zverev propose la même parti­tion, et ça fait encore des dégâts. Une nouvelle fois, son adver­saire ne trouve pas la solu­tion et ne prend que quatre points sur son service. Pour le reste, l’Allemand est excellent sur son jeu de retour, et s’offre même deux balles de break sur la deuxième mise en jeu de Jarry, mais sans parvenir à ses fins. Même scénario dans le dixième jeu, où « Sascha » a l’oc­ca­sion de conclure le match. Ce n’est que partie remise, il remporte le match sur le service du Chilien, dans l’ul­time jeu (7−5).

Avec sa victoire du jour, le numéro cinq mondial met fin à une disette de trois ans sans titre en Masters 1000, dont le dernier en date remonte à Cincinnati en 2021.

À une semaine de Roland Garros, Alexander Zverev envoie un signal fort à la concur­rence. Il faudra compter sur lui à Porte d’Auteuil.