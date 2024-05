À bientôt 37 ans (le 24 mai), Fabio Fognini aura tout vécu dans sa longue carrière. Le trans­alpin a eu le privi­lège d’af­fronter les Federer, Djokovic, Nadal et Murray ; de se frotter à la « Next Gen », et voir l’émer­gence des Alcaraz et Sinner.

Entre ces diffé­rentes périodes, le jeu a connu des muta­tions certaines. Dans les colonnes d’Ubitennis, le 92e joueur mondial a fait part de son ressenti.

« Tout est à nouveau plus rapide et pour moi, c’est une chose néga­tive. Je suis un joueur qui a besoin de temps et qui a toujours essayé d’amé­nager son jeu sur le plan physique : après deux ou trois balles, je suis devenu dange­reux, mais il faut s’adapter à tout comme aux choses de la vie. Nous devons essayer de nous améliorer et de regarder les chan­ge­ments avec d’autres yeux et d’autres points de vue », souligne le Sanrémasque.