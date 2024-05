Alors que le public fran­çais a beau­coup été critiqué ces derniers jours, notam­ment par David Goffin et Iga Swiatek, Jannik Sinner a remercié les spec­ta­teurs fran­çais après sa victoire contre Richard Gasquet ce mercredi soir au deuxième tour de Roland‐Garros.

🎙️ Jannik Sinner : « J’ai trouvé le public très fair‐play. »



🥰 Les mots de l'Italien pour le public de Roland‐Garros mais aussi pour son adver­saire Richard Gasquet.

« Public incroyable ce soir. Je savais que vous encou­ra­ge­riez Richard mais je vous ai trouvé très fair‐play et j’ai aimé cette ambiance. Richard a beau­coup donné pour le tennis et continue encore. Et je trouve qu’il joue encore du très bon tennis », a déclaré le numéro 2 mondial avec classe.