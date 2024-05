De retour à la compé­ti­tion cette année, après avoir donné nais­sance à son premier enfant, Naomi Osaka entame depuis plusieurs semaines sa saison sur terre battue. Une surface sur laquelle elle n’est pas en réussite.

Après sa victoire contre Clara Burel au premier tour du WTA 1000 de Rome, la Japonaise était présente en confé­rence de presse. Questionnée sur ses chances de performer à Porte d’Auteuil, alors qu’elle n’a jamais fait mieux qu’un troi­sième tour, la 173e joueuse mondiale en a profité pour glisser un tacle subtil à Jelena Ostapenko.

« Cela a été assez diffi­cile pour moi parce que lors de mon dernier match à Madrid, j’ai été beau­coup plus défensif que je ne l’au­rais voulu. Pour être honnête, je ne sais pas si c’était à cause de la terre battue. Je pense que je voulais juste jouer un peu plus de rallyes avec elle. Aujourd’hui, j’ai dit à Wim (son entraî­neur) que je voulais sortir plus forte. Cela n’a pas été le cas. Parfois, je me dis qu’Ostapenko a gagné Roland‐Garros et que je devrais peut‐être rester sur mes posi­tions. Pour être honnête, je n’es­saie pas vrai­ment de frapper la balle. C’est exac­te­ment ce qui se passe. Je pense qu’en ce qui me concerne, je veux juste mettre plus d’ef­fets sur la balle tout en la faisant tourner davan­tage. Je pense que lorsque j’y parvien­drai enfin, elle sera évidem­ment très lourde, donc je pense que ce sera mon tennis sur terre battue », a déclaré la quadruple cham­pionne du Grand Chelem.