Si l’on regarde les perfor­mances de la joueuse tchèque en 2024, on ne peut pas dire qu’elle soit arrivée à Londres avec un capital confiance important.

Battue en quart de finale à Melbourne, elle a été inca­pable de gagner plus de deux tours dans les 7 tour­nois de son programme.

Pire, elle a été sortie 5 fois sur 7 au premier tour. Sa place en demi‐finale est donc de l’ordre du miracle comme elle l’a expliqué après sa victoire face à Ostapenko.

« L’année a été très compli­quée, avec beau­coup de hauts et de bas, surtout avec toutes les mala­dies que j’ai eues cette saison. J’ai bien commencé en attei­gnant les quarts de finale en Australie. Je me sentais bien. Ensuite, je ne sais pas pour­quoi, mon corps n’était pas d’ac­cord. Je suis extrê­me­ment fière de n’avoir jamais aban­donné, d’être ici, d’avoir l’énergie et la force de surmonter cela et de me battre pour montrer mon meilleur tennis. Ce qui me surprend le plus, c’est d’avoir atteint les demi‐finales. J’étais si loin. Chaque fois que je reve­nais sur le circuit, j’étais malade. J’ai gagné deux matches avant Wimbledon, je ne m’at­ten­dais pas à aller aussi loin »