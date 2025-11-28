C’est Jessica Pegula qui a lâché l’info et cela devrait permettra à sa collègue de travail d’avoir encore plus de clients.
En fait, Jelena Ostapenko arrondie ses fins de mois en vendant tout et n’importe quoi sur un compte instagram spécial. Sur @j.o.clothes1997, vous trouverez donc des habits, des parfums, des maillots bains, un aspirateur Dyson etc..
Plutôt « drôle » que Jelena s’amuse à faire cela alors qu’elle a un palmarès incroyable avec une victoire à Roland‐Garros en 2017 et qu’elle a accumulé 18 millions de dollars de prize money depuis qu’elle a fait ses premiers pas sur le circuit WTA.
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 18:12