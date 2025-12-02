Actuelle 23e joueuse mondiale et lauréate de Roland‐Garros 2017, Jelena Ostapenko a créé un compte Instagram sur lequel elle met en vente divers objets du quotidien. Une initiative pour le moins surprenante, qui a amusé et intrigué Jessica Pegula, 6e mondiale et fille de milliardaire, de passage dans le podcast Player’s Box.
« Elle a vendu un aspirateur Dyson. Elle a vendu des parfums. Je crois avoir vu qu’elle vendait aussi des vêtements, des maillots de bain, peu importe. On doit donner un coup de projecteur à Jelena Ostapenko. Je suis sidérée qu’elle fasse ça, mais en même temps on respecte, parce qu’elle essaie juste de faire son argent. Un peu d’argent ici et là, tu vois ? Pourquoi pas ? Franchement, bravo à toi. On adore, continue de vendre tes affaires. J’ai hâte de voir ce qu’elle publiera ensuite », a commenté l’Américaine dans des propos relayés par Tennis Infinity.
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 11:59