Actuelle 23e joueuse mondiale et lauréate de Roland‐Garros 2017, Jelena Ostapenko a créé un compte Instagram sur lequel elle met en vente divers objets du quoti­dien. Une initia­tive pour le moins surpre­nante, qui a amusé et intrigué Jessica Pegula, 6e mondiale et fille de milliar­daire, de passage dans le podcast Player’s Box.

« Elle a vendu un aspi­ra­teur Dyson. Elle a vendu des parfums. Je crois avoir vu qu’elle vendait aussi des vête­ments, des maillots de bain, peu importe. On doit donner un coup de projec­teur à Jelena Ostapenko. Je suis sidérée qu’elle fasse ça, mais en même temps on respecte, parce qu’elle essaie juste de faire son argent. Un peu d’argent ici et là, tu vois ? Pourquoi pas ? Franchement, bravo à toi. On adore, continue de vendre tes affaires. J’ai hâte de voir ce qu’elle publiera ensuite », a commenté l’Américaine dans des propos relayés par Tennis Infinity.