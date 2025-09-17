La joueuse américaine n’a visiblement pas pris conscience de la nature de ses propos quand elle a critiqué le buffet chinois offert aux joueuse à Shenzen dans le cadre de la finale de la Billie Jean King Cup.
Taylor Townsend calling Chinese people « these people » while making fun of/being disgusted at Chinese food and delicacies— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 16, 2025
Is that racist ? pic.twitter.com/kLb4KhDyAF
Parlant du peuple chinois, elle s’est permis de dire : « ces gens » comme si les Chinois étaient à part du « genre humain » cuisinant des tortues et des crapauds.
Ces propos ont été amplifiés d’autant que la joueuse américaine sort d’une campagne médiatique lors de l’US Open où elle avait largement insinué que Jelena Ostapenko lui avait manqué de respect surtout pour ses origines, l’arroseur est donc arrosé…
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 09:45