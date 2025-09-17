AccueilWTATownsend, accusée de racisme anti-chinois, la polémique a vraiment éclaté
WTA

Townsend, accusée de racisme anti‐chinois, la polé­mique a vrai­ment éclaté

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

189
Tennis : Us Open 2024 -

La joueuse améri­caine n’a visi­ble­ment pas pris conscience de la nature de ses propos quand elle a critiqué le buffet chinois offert aux joueuse à Shenzen dans le cadre de la finale de la Billie Jean King Cup. 

Parlant du peuple chinois, elle s’est permis de dire : « ces gens » comme si les Chinois étaient à part du « genre humain » cuisi­nant des tortues et des crapauds. 

Ces propos ont été ampli­fiés d’au­tant que la joueuse améri­caine sort d’une campagne média­tique lors de l’US Open où elle avait large­ment insinué que Jelena Ostapenko lui avait manqué de respect surtout pour ses origines, l’ar­ro­seur est donc arrosé…

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 09:45

Article précédent
Fognini : « Alcaraz et Sinner me rappellent Federer et Nadal à mon époque. L’un était carré, l’autre un peu moins »
Article suivant
Sinner a compris la leçon d’Alcaraz et bosse déjà pour y remédier

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.