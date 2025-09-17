La joueuse améri­caine n’a visi­ble­ment pas pris conscience de la nature de ses propos quand elle a critiqué le buffet chinois offert aux joueuse à Shenzen dans le cadre de la finale de la Billie Jean King Cup.

Taylor Townsend calling Chinese people « these people » while making fun of/being disgusted at Chinese food and deli­ca­cies



Is that racist ? pic.twitter.com/kLb4KhDyAF — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 16, 2025

Parlant du peuple chinois, elle s’est permis de dire : « ces gens » comme si les Chinois étaient à part du « genre humain » cuisi­nant des tortues et des crapauds.

Ces propos ont été ampli­fiés d’au­tant que la joueuse améri­caine sort d’une campagne média­tique lors de l’US Open où elle avait large­ment insinué que Jelena Ostapenko lui avait manqué de respect surtout pour ses origines, l’ar­ro­seur est donc arrosé…