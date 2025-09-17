S’exprimant chez nos confrères d’Ubitennis, Fabio Fognini frai­che­ment retraité a évoqué le parcours d’Alcaraz et Sinner en le compa­rant à celui de Nadal et Federer. Le témoi­gnage de l’Italien compte forcé­ment car il a eu la chance d’af­fronter ces quatre grands champions.

« Carlos et Jannik me rappellent Federer et Nadal à mon époque. Sinner est « carré ». J’ai joué avec Seppi, non ? Je l’ap­pe­lais « kraut » parce qu’il venait de l’autre côté des montagnes. Il était moitié alle­mand, moitié italien, on ne pouvait pas le dire. Et Jannik est comme ça, carré . Alors qu’Alcaraz semble s’amuser. J’ai vu son docu­men­taire, il dit qu’il va à Ibiza pour s’amuser après les matchs et c’est exac­te­ment ce qu’il me transmet. Alcaraz est quel­qu’un qui s’amuse et qui en a besoin en dehors du court. J’étais plutôt comme ça »

En bonus les head to head de Fabio face aux autres cham­pions cités.

Face à Alcaraz : 0–3

Face à Sinner : 0–1

Face à Federer : 0–4

Face à Nadal : 4–14

Alcaraz

0–3

Sinner

0–1

0–4

4–14