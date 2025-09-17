S’exprimant chez nos confrères d’Ubitennis, Fabio Fognini fraichement retraité a évoqué le parcours d’Alcaraz et Sinner en le comparant à celui de Nadal et Federer. Le témoignage de l’Italien compte forcément car il a eu la chance d’affronter ces quatre grands champions.
« Carlos et Jannik me rappellent Federer et Nadal à mon époque. Sinner est « carré ». J’ai joué avec Seppi, non ? Je l’appelais « kraut » parce qu’il venait de l’autre côté des montagnes. Il était moitié allemand, moitié italien, on ne pouvait pas le dire. Et Jannik est comme ça, carré . Alors qu’Alcaraz semble s’amuser. J’ai vu son documentaire, il dit qu’il va à Ibiza pour s’amuser après les matchs et c’est exactement ce qu’il me transmet. Alcaraz est quelqu’un qui s’amuse et qui en a besoin en dehors du court. J’étais plutôt comme ça »
En bonus les head to head de Fabio face aux autres champions cités.
Face à Alcaraz : 0–3
Face à Sinner : 0–1
Face à Federer : 0–4
Face à Nadal : 4–14
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 09:15