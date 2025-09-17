AccueilATPFognini : "Alcaraz et Sinner me rappellent Federer et Nadal à mon...
ATP

Fognini : « Alcaraz et Sinner me rappellent Federer et Nadal à mon époque. L’un était carré, l’autre un peu moins »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

362

S’exprimant chez nos confrères d’Ubitennis, Fabio Fognini frai­che­ment retraité a évoqué le parcours d’Alcaraz et Sinner en le compa­rant à celui de Nadal et Federer. Le témoi­gnage de l’Italien compte forcé­ment car il a eu la chance d’af­fronter ces quatre grands champions.

« Carlos et Jannik me rappellent Federer et Nadal à mon époque. Sinner est « carré ». J’ai joué avec Seppi, non ? Je l’ap­pe­lais « kraut » parce qu’il venait de l’autre côté des montagnes. Il était moitié alle­mand, moitié italien, on ne pouvait pas le dire. Et Jannik est comme ça, carré . Alors qu’Alcaraz semble s’amuser. J’ai vu son docu­men­taire, il dit qu’il va à Ibiza pour s’amuser après les matchs et c’est exac­te­ment ce qu’il me transmet. Alcaraz est quel­qu’un qui s’amuse et qui en a besoin en dehors du court. J’étais plutôt comme ça »

En bonus les head to head de Fabio face aux autres cham­pions cités.
Face à Alcaraz : 0–3
Face à Sinner : 0–1
Face à Federer : 0–4
Face à Nadal : 4–14

Alcaraz

0–3

Sinner

0–1

0–4

4–14

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 09:15

Article précédent
Fonseca a réalisé un rêve : « Les orga­ni­sa­teurs m’ont dit il y a environ 10 minutes : ‘Tu vas rencon­trer Federer tout de suite. J’ai eu les mains moites »
Article suivant
Townsend, accusée de racisme anti‐chinois, la polé­mique a vrai­ment éclaté

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.