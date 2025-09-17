AccueilATPSinner a compris la leçon d’Alcaraz et bosse déjà pour y remédier
Tous les spécia­listes ont iden­tifié une des raisons de la finale ratée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz à New‐York. 

Comme l’Italien a du faire le même constat et qu’il est un grand travailleur, Jannik cherche déjà des solu­tions pour améliorer son service comme le confirme la vidéo ci‐dessous où il exécute des coups à blanc.

Avec son team notam­ment composé de Daren Cahill dont le service était un vrai point fort, il est clair que Jannik va faire évoluer son geste, sa tech­nique pour parvenir à plus de régularité. 

Peut‐être que les chan­ge­ments apportés seront visible à Pékin (du 25 Septembre au 2 Octobre) où il fera sa rentrée dans la fameuse tournée asia­tique. Il a donc encore un peu de temps pour peau­finer tout ça.

