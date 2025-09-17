Tous les spécialistes ont identifié une des raisons de la finale ratée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz à New‐York.
Comme l’Italien a du faire le même constat et qu’il est un grand travailleur, Jannik cherche déjà des solutions pour améliorer son service comme le confirme la vidéo ci‐dessous où il exécute des coups à blanc.
Jannik Sinner à l’entraînement, travaillant son service 👀🎾— SinnerFrance (@SinnerFrance) September 16, 2025
Avec son team notamment composé de Daren Cahill dont le service était un vrai point fort, il est clair que Jannik va faire évoluer son geste, sa technique pour parvenir à plus de régularité.
Peut‐être que les changements apportés seront visible à Pékin (du 25 Septembre au 2 Octobre) où il fera sa rentrée dans la fameuse tournée asiatique. Il a donc encore un peu de temps pour peaufiner tout ça.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 10:11