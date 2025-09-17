La Laver Cup vit une période un peu « tendue » avec les forfaits enre­gis­trés et une perte de vitesse au niveau média­tique. Du coup, il semble qu’un « wording » bien précis a été commu­niqué auprès du staff sportif de la compé­ti­tion, et le premier à avoir dégainé est Yannick Noah.

« C’est un honneur de succéder à Bjorn. Je suis très chan­ceux et très recon­nais­sant d’être ici. Ces gars‐là vont ressentir la pres­sion, mais le tennis va être incroyable, vu la façon dont ces jeunes jouent, leur puis­sance de frappe. Tout est réuni pour que ce soit une semaine formidable »