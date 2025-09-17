AccueilLaver CupNoah en mode VRP, ça sonne un peu "faux" : "Le tennis...
Laver Cup

Noah en mode VRP, ça sonne un peu « faux » : « Le tennis va être incroyable, vu la façon dont ces jeunes jouent, leur puis­sance de frappe. Tout est réuni pour que ce soit une semaine formidable »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

353

La Laver Cup vit une période un peu « tendue » avec les forfaits enre­gis­trés et une perte de vitesse au niveau média­tique. Du coup, il semble qu’un « wording » bien précis a été commu­niqué auprès du staff sportif de la compé­ti­tion, et le premier à avoir dégainé est Yannick Noah. 

« C’est un honneur de succéder à Bjorn. Je suis très chan­ceux et très recon­nais­sant d’être ici. Ces gars‐là vont ressentir la pres­sion, mais le tennis va être incroyable, vu la façon dont ces jeunes jouent, leur puis­sance de frappe. Tout est réuni pour que ce soit une semaine formidable »

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 10:43

Article précédent
Sinner a compris la leçon d’Alcaraz et bosse déjà pour y remédier
Article suivant
Svitolina : « Cela me fait mal de me réveiller chaque jour avec la nouvelle que des missiles russes s’abattent sur mon pays »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.