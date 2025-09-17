La Laver Cup vit une période un peu « tendue » avec les forfaits enregistrés et une perte de vitesse au niveau médiatique. Du coup, il semble qu’un « wording » bien précis a été communiqué auprès du staff sportif de la compétition, et le premier à avoir dégainé est Yannick Noah.
« C’est un honneur de succéder à Bjorn. Je suis très chanceux et très reconnaissant d’être ici. Ces gars‐là vont ressentir la pression, mais le tennis va être incroyable, vu la façon dont ces jeunes jouent, leur puissance de frappe. Tout est réuni pour que ce soit une semaine formidable »
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 10:43