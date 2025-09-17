Dans une longue interview accordée au quotidien AS, Elina Svitolina qui est défendra les couleurs de son pays à la finale de la Billie Jean King Cup, a encore été forcément interrogé sur ce qu’il se passe dans son pays.
💙💛 Team Ukraine has arrived in high spirits for their Billie Jean King Cup Finals quarterfinal against Spain.— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) September 17, 2025
Wishing our girls the best of luck and a strong performance ! 👊🏻 pic.twitter.com/5OG8MCgJko
« En tant qu’Ukrainien, cela me peine profondément de me réveiller chaque matin avec la nouvelle que des missiles russes s’abattent sur mon pays, détruisant, voire tuant, des gens. C’est pourquoi je pense que toute forme de propagande doit cesser. Je ne veux rien avoir à faire avec un gouvernement qui fait subir des horreurs à mon peuple. Je veux juste la paix pour mon pays, retourner en Ukraine sans craindre pour ma vie ou celle de ma famille »
