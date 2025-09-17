AccueilWTASvitolina : "Cela me fait mal de me réveiller chaque jour avec...
WTA

Svitolina : « Cela me fait mal de me réveiller chaque jour avec la nouvelle que des missiles russes s’abattent sur mon pays »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Dans une longue inter­view accordée au quoti­dien AS, Elina Svitolina qui est défendra les couleurs de son pays à la finale de la Billie Jean King Cup, a encore été forcé­ment inter­rogé sur ce qu’il se passe dans son pays.

« En tant qu’Ukrainien, cela me peine profon­dé­ment de me réveiller chaque matin avec la nouvelle que des missiles russes s’abattent sur mon pays, détrui­sant, voire tuant, des gens. C’est pour­quoi je pense que toute forme de propa­gande doit cesser. Je ne veux rien avoir à faire avec un gouver­ne­ment qui fait subir des horreurs à mon peuple. Je veux juste la paix pour mon pays, retourner en Ukraine sans craindre pour ma vie ou celle de ma famille »

