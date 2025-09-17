Le chan­teur italien Fedez a publié sur les réseaux sociaux des paroles d’une future chanson et visi­ble­ment il semble avoir une vraie dent contre son compa­triote d’au­tant que les propos sont très limites.

Fedez pubblica in ante­prima un nuovo testo che fa discu­tere. Citati anche Elly Schlein, Esse Magazine e Jannik Sinner. pic.twitter.com/mvt35gLMdV — Trash Italiano (@trash_italiano) September 16, 2025

« Les Italiens ont une nouvelle idole nommée Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l’ac­cent d’Adolf Hitler »

Même si l’on comprend que Fedez veut faire un « bad buzz », il se peut que ça se retourne logi­que­ment contre lui, il y a des compa­rai­sons qui ne sont pas vrai­ment d’actualité.