Fedez, star du rap en Italie : « Les Italiens ont une nouvelle idole nommée Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l’ac­cent d’Adolf Hitler »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Le chan­teur italien Fedez a publié sur les réseaux sociaux des paroles d’une future chanson et visi­ble­ment il semble avoir une vraie dent contre son compa­triote d’au­tant que les propos sont très limites.

« Les Italiens ont une nouvelle idole nommée Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l’ac­cent d’Adolf Hitler »

Même si l’on comprend que Fedez veut faire un « bad buzz », il se peut que ça se retourne logi­que­ment contre lui, il y a des compa­rai­sons qui ne sont pas vrai­ment d’actualité.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 11:46

