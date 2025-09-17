Le chanteur italien Fedez a publié sur les réseaux sociaux des paroles d’une future chanson et visiblement il semble avoir une vraie dent contre son compatriote d’autant que les propos sont très limites.
Fedez pubblica in anteprima un nuovo testo che fa discutere. Citati anche Elly Schlein, Esse Magazine e Jannik Sinner. pic.twitter.com/mvt35gLMdV— Trash Italiano (@trash_italiano) September 16, 2025
« Les Italiens ont une nouvelle idole nommée Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l’accent d’Adolf Hitler »
Même si l’on comprend que Fedez veut faire un « bad buzz », il se peut que ça se retourne logiquement contre lui, il y a des comparaisons qui ne sont pas vraiment d’actualité.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 11:46