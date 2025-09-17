AccueilCoupe DavisSteve Johnson plutôt mauvais joueur : "C'est le pire format de tous...
Coupe Davis

Steve Johnson plutôt mauvais joueur : « C’est le pire format de tous les temps. Il a tout simple­ment perdu tout son intérêt. C’est horrible »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

195
Tennis - Roland Garros 2022 -

L’ancien joueur améri­cain n’a pas vrai­ment digéré la défaite des Etats‐Unis face à la République Tchèque à Delray Beach. Du coup plutôt que de revenir sur le niveau de ses compa­triotes, il a préféré en remettre en couche sur le format notam­ment celui de la phase finale.

« En fin de compte, tout cela revient au fait que le format de la Coupe Davis est abso­lu­ment, incroya­ble­ment mauvais. C’est le pire format de tous les temps. Il a tout simple­ment perdu tout son intérêt. C’est horrible. Je pense que le format de la Coupe Davis est horrible et c’est ce que la Coupe Davis obtient. La finale sur terrain neutre est tout simple­ment brutale, tout est brutal. J’aurais préféré que cela ait lieu tous les deux ans, très fran­che­ment. Ce format ne fonc­tionne tout simple­ment pas »

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 12:12

Article précédent
Fedez, star du rap en Italie : « Les Italiens ont une nouvelle idole nommée Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l’ac­cent d’Adolf Hitler »
Article suivant
Le cock­tail « Honey Deuce », simple­ment 17 millions de recettes…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.