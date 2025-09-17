L’ancien joueur américain n’a pas vraiment digéré la défaite des Etats‐Unis face à la République Tchèque à Delray Beach. Du coup plutôt que de revenir sur le niveau de ses compatriotes, il a préféré en remettre en couche sur le format notamment celui de la phase finale.
« En fin de compte, tout cela revient au fait que le format de la Coupe Davis est absolument, incroyablement mauvais. C’est le pire format de tous les temps. Il a tout simplement perdu tout son intérêt. C’est horrible. Je pense que le format de la Coupe Davis est horrible et c’est ce que la Coupe Davis obtient. La finale sur terrain neutre est tout simplement brutale, tout est brutal. J’aurais préféré que cela ait lieu tous les deux ans, très franchement. Ce format ne fonctionne tout simplement pas »
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 12:12