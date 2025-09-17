L’ancien joueur améri­cain n’a pas vrai­ment digéré la défaite des Etats‐Unis face à la République Tchèque à Delray Beach. Du coup plutôt que de revenir sur le niveau de ses compa­triotes, il a préféré en remettre en couche sur le format notam­ment celui de la phase finale.

« En fin de compte, tout cela revient au fait que le format de la Coupe Davis est abso­lu­ment, incroya­ble­ment mauvais. C’est le pire format de tous les temps. Il a tout simple­ment perdu tout son intérêt. C’est horrible. Je pense que le format de la Coupe Davis est horrible et c’est ce que la Coupe Davis obtient. La finale sur terrain neutre est tout simple­ment brutale, tout est brutal. J’aurais préféré que cela ait lieu tous les deux ans, très fran­che­ment. Ce format ne fonc­tionne tout simple­ment pas »