Le couplé préféré du tennis mondial s’en donne à coeur joie en ce moment alors qu’ils sont tous les deux entrain de débuter leur préparation pour la saison 2026 où Gaël veut sûrement finir en beauté.
Elina Svitolina and Gael Monfils having some fun in the off season 😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 28, 2025
💃🏼🕺🏾
pic.twitter.com/DVg8zkfIEY
Leur chorégraphie a déjà fait le tour du monde et c’est assez logique.
S’il y a eu d’autres couples 100% tennis, on pense notamment à Badosa/Tsitsipas/, le duo Monfils/Svitolina nous prouve que l’on peut être des vraies stars et ne pas se prendre au sérieux.
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 10:10