Jean Muller
Par Jean Muller

Le couplé préféré du tennis mondial s’en donne à coeur joie en ce moment alors qu’ils sont tous les deux entrain de débuter leur prépa­ra­tion pour la saison 2026 où Gaël veut sûre­ment finir en beauté.

Leur choré­gra­phie a déjà fait le tour du monde et c’est assez logique. 

S’il y a eu d’autres couples 100% tennis, on pense notam­ment à Badosa/Tsitsipas/, le duo Monfils/Svitolina nous prouve que l’on peut être des vraies stars et ne pas se prendre au sérieux.

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 10:10

