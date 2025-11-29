Iga Swiatek a donné une inter­view au Guardian où elle est revenue sur sa finale à Wimbledon. Interrogée sur le score et sur son atti­tude sur le court où même à 6–0, 5–0 elle ne lâchait rien comme si elle était en danger, la joueuse polo­naise a été très claire. Son aveu en dit long sur son mental ce jour là.

« Je ne pensais pas vrai­ment à l’aspect que ça avait. Je jouais simple­ment et je ne voulais pas offrir de points gratuits, c’est une finale de Wimbledon, et je voulais vrai­ment la gagner »