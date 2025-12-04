La Russe Anastasia Potapova, 51e mondiale, va désor­mais repré­senter l’Autriche. Quelques jours après avoir parti­cipé à une exhi­bi­tion à Saint‐Pétersbourg, en compa­gnie notam­ment de son petit‐ami, le Néerlandais Tallon Griekspoor, la joueuse de 24 ans a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

« Je suis ravi de vous annoncer que ma demande de natu­ra­li­sa­tion a été acceptée par le gouver­ne­ment autri­chien. L’Autriche est un pays que j’adore, incroya­ble­ment accueillant, où je me sens comme chez moi. J’adore être à Vienne et j’ai hâte d’y établir ma deuxième rési­dence. Dans cette optique, je suis fier d’an­noncer qu’à partir de 2026, je repré­sen­terai ma nouvelle patrie, l’Autriche, dans ma carrière profes­sion­nelle de tennis. »