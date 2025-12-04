La Russe Anastasia Potapova, 51e mondiale, va désormais représenter l’Autriche. Quelques jours après avoir participé à une exhibition à Saint‐Pétersbourg, en compagnie notamment de son petit‐ami, le Néerlandais Tallon Griekspoor, la joueuse de 24 ans a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.
« Je suis ravi de vous annoncer que ma demande de naturalisation a été acceptée par le gouvernement autrichien. L’Autriche est un pays que j’adore, incroyablement accueillant, où je me sens comme chez moi. J’adore être à Vienne et j’ai hâte d’y établir ma deuxième résidence. Dans cette optique, je suis fier d’annoncer qu’à partir de 2026, je représenterai ma nouvelle patrie, l’Autriche, dans ma carrière professionnelle de tennis. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 11:16