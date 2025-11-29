Lors d’une entretien donné à nos confrères d’Ubitennis, Marco a tenu à rendre hommage à Novak Djokovic qui était un « client » pas très facile.
« Avec Novak, j’ai appris que chaque exercice doit avoir une raison d’être précise , un objectif et un paramètre permettant de mesurer les progrès. Il ne considère rien comme une routine : il veut tout comprendre. Sa vitesse n’est pas seulement physique, mais surtout neurologique. Il lit le jeu avant tout. La base, c’est la biomécanique individuelle . Chaque athlète a sa propre structure. Viennent ensuite la force fonctionnelle, la vitesse, la réactivité et la prévention. Et tout doit être progressif. Si on ne peut pas mesurer les progrès, on navigue à vue »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 10:50