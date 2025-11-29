AccueilATPMarco Panichi, ancien préparateur de Novak : "La vitesse de Djokovic n’est...
Marco Panichi, ancien prépa­ra­teur de Novak : « La vitesse de Djokovic n’est pas seule­ment physique, elle est surtout neurologique »

Lors d’une entre­tien donné à nos confrères d’Ubitennis, Marco a tenu à rendre hommage à Novak Djokovic qui était un « client » pas très facile.

« Avec Novak, j’ai appris que chaque exer­cice doit avoir une raison d’être précise , un objectif et un para­mètre permet­tant de mesurer les progrès. Il ne consi­dère rien comme une routine : il veut tout comprendre. Sa vitesse n’est pas seule­ment physique, mais surtout neuro­lo­gique. Il lit le jeu avant tout. La base, c’est la biomé­ca­nique indi­vi­duelle . Chaque athlète a sa propre struc­ture. Viennent ensuite la force fonc­tion­nelle, la vitesse, la réac­ti­vité et la préven­tion. Et tout doit être progressif. Si on ne peut pas mesurer les progrès, on navigue à vue »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 10:50

