Au cours d’une belle inter­view accordée à Championnat, Daniil Medevev évoque son « nouveau » statut qui le contraint à devenir presque un joueur clas­sique à la recherche de points pour améliorer la situation.

« Bien sûr, j’au­rais préféré jouer l’Open d’Australie direc­te­ment. Mais quand on est 13e mondial, on n’a pas le choix. La situa­tion est diffé­rente des saisons précé­dentes, donc j’ai dû, pour ainsi dire, jouer Brisbane, mais j’en suis content. C’est un tournoi formi­dable ; c’est toujours un plaisir d’être en Australie. Et en termes de prépa­ra­tion… J’ai une nouvelle équipe, donc l’ap­proche est forcé­ment diffé­rente. Et nous ne pour­rons constater les résul­tats de tout cela qu’au cours de la saison — disons, dans six mois, dans un an, quand tout sera clair. En atten­dant, nous travaillons »