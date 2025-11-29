Au cours d’une belle interview accordée à Championnat, Daniil Medevev évoque son « nouveau » statut qui le contraint à devenir presque un joueur classique à la recherche de points pour améliorer la situation.
« Bien sûr, j’aurais préféré jouer l’Open d’Australie directement. Mais quand on est 13e mondial, on n’a pas le choix. La situation est différente des saisons précédentes, donc j’ai dû, pour ainsi dire, jouer Brisbane, mais j’en suis content. C’est un tournoi formidable ; c’est toujours un plaisir d’être en Australie. Et en termes de préparation… J’ai une nouvelle équipe, donc l’approche est forcément différente. Et nous ne pourrons constater les résultats de tout cela qu’au cours de la saison — disons, dans six mois, dans un an, quand tout sera clair. En attendant, nous travaillons »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 11:21