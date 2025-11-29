On ne compte plus les blessures de Borna Coric qui suit les traces de Marin Cilic. On peut même de poser la question de savoir s’il n’y pas une malédiction croate. Toujours est‐il que Borna a encore subi une opération et ceci afin de pouvoir espérer une énième fois revenir à son meilleur niveau. Le Craote a été 12ème, c’était en 2018. Aujourd’hui ; il est 11ème mais il garde toujours un moral d’acier.
« Malheureusement, suite à une blessure à l’épaule contractée en mai lors d’un entraînement, qui m’a handicapé depuis mon opération, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Dr Olivier Verborg et à toute l’équipe de l’hôpital AZ Monica pour leurs soins exceptionnels et leur professionnalisme. Le médecin était très satisfait du résultat de l’opération et de l’état général de mon épaule, ce qui me permet de continuer à jouer au tennis. Ma carrière n’est pas finie »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 11:45