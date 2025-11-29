On ne compte plus les bles­sures de Borna Coric qui suit les traces de Marin Cilic. On peut même de poser la ques­tion de savoir s’il n’y pas une malé­dic­tion croate. Toujours est‐il que Borna a encore subi une opéra­tion et ceci afin de pouvoir espérer une énième fois revenir à son meilleur niveau. Le Craote a été 12ème, c’était en 2018. Aujourd’hui ; il est 11ème mais il garde toujours un moral d’acier.

« Malheureusement, suite à une bles­sure à l’épaule contractée en mai lors d’un entraî­ne­ment, qui m’a handi­capé depuis mon opéra­tion, je tiens à exprimer ma sincère grati­tude au Dr Olivier Verborg et à toute l’équipe de l’hô­pital AZ Monica pour leurs soins excep­tion­nels et leur profes­sion­na­lisme. Le médecin était très satis­fait du résultat de l’opé­ra­tion et de l’état général de mon épaule, ce qui me permet de conti­nuer à jouer au tennis. Ma carrière n’est pas finie »