Les quali­fi­ca­tifs nous manquent pour décrire ce que vient de réaliser Valentin Vacherot.

Vainqueur ce dimanche du tournoi de Shanghai après une victoire en trois sets face à son cousin fran­çais, Arthur Rinderknech, le Monégasque est tout simple­ment devenu le joueur moins bien classé à remporter un Masters 1000.

C’est histo­rique !



📊 Valentin Vacherot 🇲🇨 devient le joueur le moins bien classé à avoir remporté un titre en Masters 1000 :

🆕 N°204 : Vacherot 🇲🇨 (Shanghai 2025)

▪️ N°152 : Coric 🇭🇷 (Cincinnati 2022)

▪️ N°143 : Carretero 🇪🇸 (Hambourg 1996)



204e mondial en arri­vant dans la méga­lo­pole chinoise avec le statut de rempla­çant avant d’être fina­le­ment admis en quali­fi­ca­tions suite à plusieurs forfaits, Valentin a réalisé un parcours tout simple­ment phéno­ménal comme en témoigne son tableau de chasse ; Alexander Bublik (17e), Tomas Machac (23e), Griekspoor (31e), Rune (11e) et Djokovic (5e).

Historique et gigantesque.