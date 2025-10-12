AccueilATPATP - ShanghaiL'exploit historique de Valentin Vacherot, vainqueur d'un Masters 1000 en étant 204e...
ATP - Shanghai

L’exploit histo­rique de Valentin Vacherot, vain­queur d’un Masters 1000 en étant 204e mondial

Les quali­fi­ca­tifs nous manquent pour décrire ce que vient de réaliser Valentin Vacherot.

Vainqueur ce dimanche du tournoi de Shanghai après une victoire en trois sets face à son cousin fran­çais, Arthur Rinderknech, le Monégasque est tout simple­ment devenu le joueur moins bien classé à remporter un Masters 1000.

204e mondial en arri­vant dans la méga­lo­pole chinoise avec le statut de rempla­çant avant d’être fina­le­ment admis en quali­fi­ca­tions suite à plusieurs forfaits, Valentin a réalisé un parcours tout simple­ment phéno­ménal comme en témoigne son tableau de chasse ; Alexander Bublik (17e), Tomas Machac (23e), Griekspoor (31e), Rune (11e) et Djokovic (5e).

Historique et gigantesque. 

