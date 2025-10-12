Les qualificatifs nous manquent pour décrire ce que vient de réaliser Valentin Vacherot.
Vainqueur ce dimanche du tournoi de Shanghai après une victoire en trois sets face à son cousin français, Arthur Rinderknech, le Monégasque est tout simplement devenu le joueur moins bien classé à remporter un Masters 1000.
C’est historique !— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 12, 2025
📊 Valentin Vacherot 🇲🇨 devient le joueur le moins bien classé à avoir remporté un titre en Masters 1000 :
🆕 N°204 : Vacherot 🇲🇨 (Shanghai 2025)
▪️ N°152 : Coric 🇭🇷 (Cincinnati 2022)
▪️ N°143 : Carretero 🇪🇸 (Hambourg 1996)
📸 Lintao Zhang / Getty Images pic.twitter.com/5g8iNUoair
204e mondial en arrivant dans la mégalopole chinoise avec le statut de remplaçant avant d’être finalement admis en qualifications suite à plusieurs forfaits, Valentin a réalisé un parcours tout simplement phénoménal comme en témoigne son tableau de chasse ; Alexander Bublik (17e), Tomas Machac (23e), Griekspoor (31e), Rune (11e) et Djokovic (5e).
Historique et gigantesque.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 13:14