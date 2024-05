Lors de sa confé­rence de presse, Novak Djokovic a rendu hommage à son adver­saire de toujours Rafael Nadal. Il faut dire que plus le temps passe, plus il faut prendre le temps pour « remer­cier » cette légende.

« C’est proba­ble­ment l’un des plus gros défis que l’on puisse relever sur le circuit, jouer contre Rafa à Roland Garros. Nous connais­sons leurs dossiers là‐bas. J’ai proba­ble­ment joué contre lui plus que n’im­porte quel autre joueur sur ce court central. Ce terrain est immense et dispose de beau­coup d’es­pace, ce qui affecte visuel­le­ment le jeu et les sensa­tions du joueur. Rafa aime rester assez loin, revenir. Rafa aime rester assez loin, revenir. Parfois, il arrive qu’il soit si concentré, avec un tel rythme et sans commettre d’er­reurs que l’on l’im­pres­sion qu’il est impé­né­trable, qu’il est comme un mur » C’est vrai­ment un défi de l’af­fronter à Roland Garros. C’est un athlète incroyable. La téna­cité et l’intensité qu’il apporte sur le terrain, en parti­cu­lier là‐bas, sont rare­ment vues dans l’histoire de ce sport »