Vainqueur ce dimanche à Rome d’un 6e Masters 1000 et d’un 22e titre en carrière, Alexander Zverev fonce sur Roland‐Garros (25 mai au 9 juin) en pleine confiance. Et dans cette édition 2024 parti­cu­liè­re­ment ouverte, le numéro 4 mondial a un coup à jouer !

« J’ai atteint trois fois de suite les demi‐finales là‐bas, j’y ai joué un des meilleurs tennis de ma vie avant de me blesser, donc Roland est marqué dans mon calen­drier. Cette année ne fait pas excep­tion. C’est le tournoi que je veux gagner. C’est celui que j’at­tends avec le plus d’im­pa­tience, peut‐être tout au long de l’année. Parce que c’est sur terre battue, pour commencer. C’est le plus dur physi­que­ment. C’est celui où j’ai le plus de souve­nirs, bons ou mauvais. À l’US Open, oui, j’étais à deux points de remporter le titre. Bien sûr, c’est marquant aussi. Mais à Roland‐Garros, j’étais à deux doigts de la finale en 2021. En 2022, j’ai joué l’un des meilleurs tennis de ma vie. Ces choses sont toujours présentes dans mon esprit. Donc oui, c’est là que je veux réussir », a annoncé l’Allemand dans des propos rapportés par L’Equipe.