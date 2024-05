Dans le dernier épisode de son podcast, « Served with Andy Andy Roddick », l’an­cien numéro 1 mondial s’est exprimé sur la première partie de saison compli­quée de Novak Djokovic, qui a décidé de changer ses habi­tudes en s’ali­gnant à Genève (19 au 25 mai) avant Roland‐Garros (25 mai au 9 juin).

« Il y a des situa­tions bizarres qui prouvent peut‐être que, même avec le temps, quel­qu’un comme Novak a toujours besoin d’une cadence de tennis constante. Je ne sais pas si l’on peut se présenter tout le temps avec peu de repos et si cela fonc­tionne à chaque fois, même si l’on est très bon. Et pour­tant, nous nous atten­dons à ce qu’il soit le plus grand pour toujours. »