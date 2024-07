S’il n’en­dosse pas le statut de favori pour ces Jeux Olympiques de Paris en simple, Novak Djokovic a fait passer un message en confé­rence de presse avant son premier tour contre l’Australien Matthew Ebden.

« Les gens se deman­de­ront toujours qui est le favori. Je n’ai rien gagné depuis le début de saison, ce qui donne aux gens une raison de m’écarter. Cela peut me motiver parce que j’ai été écarté tant de fois et que je suis toujours revenu. Les attentes pour les Jeux olym­piques sont élevées et je ne peux ni ne veux changer cela. Cela me motive person­nel­le­ment à aborder les Jeux de la meilleure façon possible et à obtenir le meilleur résultat possible. Malheureusement, j’ai déjà perdu en demi‐finale, ce qui a été un obstacle que je n’ai pas pu surmonter, mais j’es­père réussir cette fois‐ci. »