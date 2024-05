Le célèbre inter­vie­weur de France Télévision, Nelson Monfort, va couvrir pour la toute dernière fois Roland‐Garros (du 25 mai au 9 juin). Le jour­na­liste de 71 ans a révélé à L’Equipe qu’un seul joueur avait été informé…

« Les cham­pions ne le savent pas et c’est très bien ainsi. Seul Rafael Nadal est au courant, mais les autres non. Il dira un mot s’il le souhaite, mais ce n’est pas à moi de lui demander… Parmi tous les spor­tifs que j’ai rencon­trés, « Rafa » me laisse le plus beau souvenir. Quand je le croise, le lien se mani­feste par un regard, un clin d’oeil. C’est un garçon d’une grande géné­ro­sité », a déclaré Nelson Monfort qui s’est aussi exprimé sur l’at­ti­tude de Novak Djokovic.