Jelena Ostapenko, battue en quarts de finale de Wimbledon par Barbora Krejcikova (6−4, 7–6) et connue pour son carac­tère bien trempé, a expliqué sa froi­deur avec ses adver­saires lors des poignées de main en fin de match.

« Il n’y a rien de personnel. Quand je perds, je suis vrai­ment déçue et honnê­te­ment, la dernière chose que je veux faire c’est de serrer la main de mon adver­saire. Je veux dire que je devrais proba­ble­ment changer mais je suis vrai­ment déçue après la défaite parce que ma menta­lité est celle d’une cham­pionne. Surtout si je me suis battue jusqu’au dernier point et que j’ai perdu le match, je suis vrai­ment en colère », a déclaré la lauréate de Wimbledon 2017 dans des propos rapportés par Sportskeeda.