Novak Djokovic regarde‐t‐il du tennis durant son temps libre ? La ques­tion a été posée à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors de la journée des médias à Monte‐Carlo dimanche.

« Oui. Pour être honnête, je suis très occupé par divers sujets, comme la famille, donc je dirais que je regarde plutôt les résumés, à moins qu’il y ait un match vrai­ment impor­tant, un match inté­res­sant ou si un joueur serbe joue. Dans ce cas, je regarde peut‐être un peu plus que les résumés », a répondu honnê­te­ment Djokovic.

Q : Do you watch tennis ?



💬🇷🇸Novak Djokovic :

« I do. I'd say I watch more high­lights, to be honest, unless there's a really big match, an inter­es­ting match or if there's a Serbian player playing. Then I might watch a little more than just high­lights. »