Tombeur de Fabian Marozsan au premier tour, en ayant inscrit l’un des points de l’année, Gaël Monfils va défier Andrey Rublev pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo. S’il avait remporté son premier duel face au Russe en finale à Doha en 2018, il a perdu les deux derniers à Cincinnati en 2021 et à l’US Open en 2023.

Le Français n’est quoi qu’il en soit pas inquiet avant la rencontre qui aura lieu mercredi.

« Comment je vois ce match ? Plutôt bien. Je ne sais même plus quoi dire. J’ai joué un million de matchs comme celui‐là, on verra. Honnêtement, je sais exac­te­ment ce qu’il va faire. C’est à moi, plutôt, d’es­sayer de trouver la parade ou la solu­tion. Je sais qu’il va être très intense. Il va frapper fort chaque fois qu’il en aura l’oc­ca­sion sur l’un de mes coups plus courts. OK. Soit je suis déchiré, pas de problème, soit je gagne, pas de problème. Je suis content, car j’ai gagné aujourd’hui : un sur un. »