« Je ne suis pas obsédé par le fait d’être le meilleur du monde », a déclaré Carlos Alcaraz lors d’une récente inter­view accordée à GQ Espagne. Un chan­ge­ment de discours pour celui qui a plusieurs fois exprimé son inten­tion de devenir le meilleur joueur de l’his­toire.

Lors de la dernière émis­sion de « Sans Filet » sur Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a réagi à ces décla­ra­tions du jeune et quadruple lauréat en Grand Chelem.

🐣 « Alcaraz a tout pour être le boss du tennis mais il n’a même pas 22 ans. C’est très bien que Sinner soit là car il va l’obliger à muer. Un cham­pion ne peut pas être un gamin juste là pour s’éclater, il doit être comp­table de sa vie et de sa carrière. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/sODXG0CIxQ — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 8, 2025

« Alcaraz a tout pour être le boss du tennis mais il n’a même pas 22 ans. Il n’a même pas fini sa cinquième saison sur le circuit. Et il va falloir qu’il change. Il le sait. C’est très bien que Sinner soit là car il va l’obliger à muer. Un cham­pion ne peut pas être un gamin juste là pour s’éclater, il doit être comp­table de sa vie et de sa carrière. Pour le moment, il n’est pas du tout comme ça. Ce n’est pas lui. Il est là pour s’éclater mais il ne peut plus faire ça. Il doit gérer sa carrière comme l’a fait par exemple Federer, qui lui à sa quatrième saison sur le circuit avait gagné peut‐être un Grand Chelem et un Masters 1000. Là on parle d’un garçon qui a gagné des Masters 1000 et des Grands Chelems tous les ans depuis qu’il est là, qui a été numéro 1 mondial. Mais il est en train de revoir tous ses objec­tifs. Il disait : ‘je veux battre tous les records’. Mais là, il sait très bien que ce n’est pas aussi simple que ça. Tu n’es plus un gamin sans peur et sans limites, tu dois définir ta carrière. Et ça, c’est le plus gros boulot. »