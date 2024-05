Aryna Sabalenka l’avait emporté à Madrid en 2023, mais il y a main­te­nant bientôt une semaine, c’est bel et bien Iga Swiatek qui a pris sa revanche pour s’ad­juger le titre dans la capi­tale Espagnole, après un match exceptionnel.

Une défaite compli­quée à digérer pour Sabalenka, qui est passée toute proche d’un deuxième titre consé­cutif, mais qui semble avoir pris du recul sur cette défaite, comme elle l’a démontré en confé­rence de presse à Rome, ce mercredi 8 mai. La Biélorusse semble admettre que sa rivale Polonaise a été meilleure dans les moments clés.

« Évidemment, Swiatek est bien meilleure sur terre battue que moi. Mais il ne s’agit pas unique­ment de surface, c’est tout un processus. En gros, il y a quelques moments clés dans chaque match, c’est là que le meilleur gagne. Par exemple, lors du dernier match contre Iga, je ne dirais pas que j’ai mal fait sur ces points clés, j’ai fait ce qu’il fallait, mais elle a fait un peu mieux. Si j’avais perdu 6–0 et 6–0, je suis sûre que je reste­rais beau­coup plus néga­tive pendant un moment, car j’au­rais l’im­pres­sion de ne pas avoir fait de mon mieux. Mais dans cette finale, je me suis battu pour chaque point. »