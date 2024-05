Un tel match méri­tait peut‐être une gagnante, mais pas une perdante.

Car Iga Swiatek et Aryna Sabalenka nous ont offert un véri­table monu­ment de tennis ce samedi, en finale du WTA 1000 de Madrid. Sans aucun doute le match de cette saison 2024.

Au terme d’un combat, et le mot n’est pas galvaudé, de 3h15 de jeu, c’est fina­le­ment la numéro 1 mondiale qui a eu le dernier mot après avoir sauvé trois balles de match, dans une revanche de l’édi­tion 2023. Niveau de jeu, inten­sité, suspense, les numéros 1 et 2 mondiales ont montré à toute la planète tennis que le tennis féminin brillait encore de mille feux.

Une finale qui ne pouvait se terminer autre­ment que par un jeu décisif où les deux cham­pionnes, comme pendant toute la rencontre, se sont rendues coup pour coup avec passion et courage.

Iga Swiatek, peut‐être un poil plus fraîche physi­que­ment que la Biélorusse, s’im­pose donc 7–5, 4–6, 7–6(7), et décroche ainsi le 20e titre de sa carrière, le troi­sième de la saison, après Doha et Indian Wells, et son tout premier dans la capi­tale espagnole.

Sa joie intense après la balle de match où elle s’est jetée au sol sur la terre battue madri­lène avant d’embrasser toute son équipe, les larmes aux yeux, en dit très long sur l’âpreté de cette immense bataille.

On en rede­mande. Merci mesdames !