Madison Keys faisait partie des favo­rites de cette edition 2024 du WTA 500 de Strasbourg après sa très belle semaine à Rome.

Elle respecte son statut depuis le début de la semaine car elle aura « lâché » seule­ment neuf petits jeux pour rallier les demi‐finales.

Dans ce duel de style face à la Polonaise Magda Linette, l’Américaine ne lui a laissé aucun chance et l’emporte 6–1, 6–3 en un plus plus d’1h10 de jeu et 5 heures d’interruption par la pluie.

Elle retrou­vera la Russe Samsonova, 19ème mondiale au prochain tour.