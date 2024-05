Lors d’une inter­view accordée à Telematin, Roger Federer s’est exprimé sur la situa­tion actuelle de son ami et ancien grand rival, Rafael Nadal.

« On s’est vus pour un photo­shoot et récem­ment aussi. Ce que je vois, c’est quel­qu’un qui essaie vrai­ment d’être sur le terrain. S’il dit ‘ciao’, ce sera sur le terrain et pas sur le canapé. Et ça j’adore, parce qu’on voit qu’il est loin d’être à 100 %. Je pense que c’est telle­ment personnel qu’il faut qu’il choi­sisse, lui, comment il veut faire ses adieux. Je n’ai pas d’infos et j’es­père qu’il pourra jouer beau­coup plus long­temps qu’on ne le pense. La ques­tion, c’est son corps, comme lui‐même le dit très honnê­te­ment », a déclaré le Suisse, qui sera sûre­ment devant sa télé pour regarder le choc entre l’Espagnol et Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros.