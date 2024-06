Récemment de passage chez nos confrères de Tennis Legend, l’an­cien entraî­neur et conseillé de Roger Federer, Severin Luthi, est longue­ment revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros. Celui qui est égale­ment capi­taine de l’équipe suisse de Coupe Davis a notam­ment révélé la chose qui l’im­pres­sion­nait le plus chez le prodige espagnol.

« Je ne sais pas s’il est celui qui frappe la balle le plus fort, il n’y a pas beau­coup de gars qui frappent la balle fort, par exemple Zverev. Ce qui m’im­pres­sionne le plus, c’est sa passion. J’ai l’im­pres­sion qu’il vit tout cela, qu’il aime faire ce qu’il fait. C’est très impor­tant d’avoir une bonne éduca­tion, d’avoir les pieds sur terre, c’est ce qui m’im­pres­sionne le plus chez lui, pas tant son coup droit, qui est aussi incroyable. Si l’on se concentre sur le jeu, ce qui est le plus impres­sion­nant, c’est à quel point il est complet. Il y a 20⁄ 30 ans, les Espagnols avaient l’ha­bi­tude de jouer depuis la ligne de fond, ils ne jouaient qu’avec du lift. Il a un grand service, il volleye bien, il joue bien depuis la ligne de fond, il se déplace bien. »