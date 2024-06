Paula Badosa ne s’en sort toujours pas avec ses problèmes physiques.

Toujours en déli­ca­tesse avec son dos, la joueuse espa­gnole a pris la diffi­cile déci­sion de renoncer aux Jeux olym­piques de Paris (du 26 juillet au 11 août).

« Bonjour à tous, en raison de ma situa­tion actuelle avec ma bles­sure, je ne pourrai malheu­reu­se­ment pas aller aux Jeux olym­piques, ce que j’at­ten­dais vrai­ment avec impa­tience. Cela a été une déci­sion très diffi­cile pour moi. En raison du calen­drier et des chan­ge­ments de surface, mon dos ne peut pas supporter cette demande. J’aurais aimé que ma situa­tion profes­sion­nelle soit diffé­rente, mais depuis cette bles­sure, je dois orienter ma carrière dans une autre direc­tion et renoncer à des choses très diffi­ciles pour moi. Et je n’ai pas d’autre choix que de l’ac­cepter », a écrit l’an­cienne 2e joueuse mondiale qui semble espérer qu’une surface comme le gazon sera peut‐être un peu moins trau­ma­ti­sante pour son dos.