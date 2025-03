Interrogé sur son choix de parti­ciper à la tournée sud‐américaine sur terre battue au mois de février sur laquelle il s’est incliné à deux reprises en quarts de finale, Alexander Zverev, lors de sa confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells, a révélé qu’il était tombé malade.

Et visi­ble­ment, l’Allemand semble regretter un peu cette décision.

« L’Amérique du Sud n’a pas été une partie de plaisir pour moi. J’ai été malade deux semaines sur trois, ce qui n’est pas génial. Mais je voulais jouer sur terre battue, je voulais jouer ces tour­nois. J’ai entendu telle­ment de bonnes choses à leur sujet que je voulais en faire l’ex­pé­rience une fois. Buenos Aires, c’était malheu­reux pour moi parce que j’y ai attrapé une intoxi­ca­tion alimen­taire. À Rio, j’étais en posi­tion de gagner et il faisait super, super chaud, super, super humide. Je pense que les condi­tions étaient diffi­ciles en général. Je n’ai pas non plus joué un grand tennis. Ce n’était peut‐être pas la bonne chose à faire, surtout après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie, j’au­rais peut‐être dû rester sur dur un peu plus long­temps. Mais je voulais juste jouer sur terre battue et trouver mon jeu le plus tôt possible. Car si vous regardez l’his­toire, je peux bien jouer sur la terre battue, c’est sûr, mais en général, les deux ou trois premières semaines, je joue très mal, et je ne gagne pas les tour­nois. Je ne joue pas un grand tennis. Je voulais juste me débar­rasser de cela et peut‐être trouver mon rythme sur cette surface et mieux me préparer pour Roland‐Garros. »