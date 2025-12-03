Alors que certains joueurs stars comme Carlos Alcaraz et Alexander Zverev n’hé­sitent pas à criti­quer publi­que­ment et régu­liè­re­ment le calen­drier, d’autres voix commencent à s’élever pour ramener tout le monde à la raison. C’est notam­ment le cas d’Emma Raducanu.

« Je pense que c’est un défi. Je ne pense pas néces­sai­re­ment que ce soit quelque chose dont il faille se plaindre, car c’est ce qui nous est donné. Et nous gagnons très bien notre vie. Je veux dire, tout n’est pas toujours rose. Il y a certai­ne­ment des moments où c’est très diffi­cile et où nous sommes épuisés menta­le­ment, physi­que­ment, où tout nous fait mal. Mais en même temps, que pouvons‐nous y faire ? Je suis sûre qu’il y a des gens qui vont travailler et que leurs patrons leur demandent de faire quelque chose, mais ils doivent le faire, c’est leur travail. Si nous ne nous plai­gnons pas, je pense que c’est un meilleur exemple pour les gens qui nous regardent, qui essaient de se lancer dans le tennis, les jeunes. S’ils voient tous les meilleurs joueurs se plaindre du calen­drier, je ne pense pas que ce soit néces­sai­re­ment une source d’ins­pi­ra­tion », a déclaré la joueuse britan­nique dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.