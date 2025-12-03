Alors que certains joueurs stars comme Carlos Alcaraz et Alexander Zverev n’hésitent pas à critiquer publiquement et régulièrement le calendrier, d’autres voix commencent à s’élever pour ramener tout le monde à la raison. C’est notamment le cas d’Emma Raducanu.
« Je pense que c’est un défi. Je ne pense pas nécessairement que ce soit quelque chose dont il faille se plaindre, car c’est ce qui nous est donné. Et nous gagnons très bien notre vie. Je veux dire, tout n’est pas toujours rose. Il y a certainement des moments où c’est très difficile et où nous sommes épuisés mentalement, physiquement, où tout nous fait mal. Mais en même temps, que pouvons‐nous y faire ? Je suis sûre qu’il y a des gens qui vont travailler et que leurs patrons leur demandent de faire quelque chose, mais ils doivent le faire, c’est leur travail. Si nous ne nous plaignons pas, je pense que c’est un meilleur exemple pour les gens qui nous regardent, qui essaient de se lancer dans le tennis, les jeunes. S’ils voient tous les meilleurs joueurs se plaindre du calendrier, je ne pense pas que ce soit nécessairement une source d’inspiration », a déclaré la joueuse britannique dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 19:18