Depuis plusieurs mois, Jannik Sinner incarne le nouveau visage de l’ATP avec Carlos Alcaraz. En rempor­tant son premier Grand Chelem à Melbourne cette saison, et en deve­nant numéro un mondial, l’Italien a pris une nouvelle dimension.

Dans l’émis­sion Tennis Talk de Super Tennis, son entraî­neur Simone Vagnozzi estime que l’ATP 500 de Pékin remporté la saison passée est l’un des tour­nants dans la réus­site de son protégé.

« Il n’y a pas eu de tour­nant spéci­fique dans la carrière de Jannik, mais il s’agis­sait de petites étapes. Il y a plusieurs moments, mais si je devais en citer un, je dirais le tournoi de Pékin en 2023. Il était arrivé en n’étant pas bien avec de la fièvre, il a passé les premiers tours avec diffi­culté puis il a battu Alcaraz, et Medvedev en finale en faisant du service‐volée. Ce résultat a été possible grâce à d’autres moments, comme le Masters 1000 au Canada qu’il a gagné, sa première demi‐finale à Wimbledon. Cela lui a donné de la confiance. Cela lui a donné un coup de fouet, puis battre Alcaraz et Medvedev a été un grand accomplissement. »