Après le très beau discours prononcé par Rafael Nadal devant les étudiants de son académie à l’oc­ca­sion de la remise des diplômes, Carlos Moya, entraî­neur de Rafa, a été invité à faire de même. Et l’an­cien numéro 1 mondial a rendu un magni­fique hommage à son joueur qu’il connaît depuis plus de 25 ans.

« Quand j’ai commencé à travailler avec Rafa, l’une de mes préoc­cu­pa­tions était de savoir comment notre rela­tion allait se dérouler, je le connais depuis qu’il a 11 ans et je l’ai vu grandir jusqu’à aujourd’hui, même si c’était dans des situa­tions diffé­rentes. Nous avons vécu d’in­nom­brables situa­tions ensemble sur le court et en dehors, il a été un parte­naire d’en­traî­ne­ment, un parte­naire de fête (nous avons et avions le droit de nous amuser), un ami, vain­queurs de la Coupe Davis ensemble dans ce qui est proba­ble­ment mon plus beau souvenir sur un court de tennis, des rivaux, des parte­naires de double, tout cela et plus encore, mais jamais dans le rôle de travailler avec lui, de le coacher à certains moments, de l’écouter à d’autres, de vivre ensemble, de voyager, de gagner, de perdre, d’avoir des moments diffi­ciles avec des bles­sures. Et je dois dire que je n’ai jamais de ma vie ressenti un manque de respect de sa part envers moi ou envers n’im­porte quel membre de l’équipe, et c’est quelque chose qui est presque impos­sible à voir de nos jours. Si vous regardez les matches à la télé­vi­sion, vous compren­drez ce que je veux dire. »