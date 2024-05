Madison Keys est dans le dernier carré ici au WTA 500 de Strasbourg après deux belles victoires en deux sets.

Après sa victoire en deux temps suite à une longue inter­rup­tion par la pluie, l’Américaine est revenue sur ses acti­vités durant la pause et comment elle était restée concentrée.

« Honnêtement j’ai passé tout mon temps sur TikTok (rires). Je voulais juste essayer de me décon­necter de tout ça et attendre car je voyais que la météo ne s’améliorait. Je me suis donc relaxer en atten­dant de revenir sur le court » a déclaré la numéro 16 mondiale.