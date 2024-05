Présente jeudi à Paris pour effec­tuer le tirage au sort de Roland‐Garros (26 mai au 9 juin), Marie‐José Pérec, a eu la main lourde avec Rafael Nadal en lui réser­vant un premier match contre le numéro 4 mondial et tout récent vain­queur du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev.

Interrogée par la presse près la céré­monie, la légende de l’ath­lé­tisme s’en voulait presque un peu.

« Ma petite main aurait pu être plus gentille avec Nadal, non ? J’en veux un peu à ma main, a grimacé l’ex‐athlète triple cham­pionne olym­pique. Quand j’ai entendu le « wouah » dans la salle, je me suis dit ‘oh merde’. On avait envie de le voir démarrer autre­ment, douce­ment pour aller loin, mais là, d’un coup, il va falloir qu’il aille cher­cher quelque chose de très fort pour démarrer. Il est hors normes mais on aurait pu lui faire un petit cadeau au début. Je voudrais qu’on recom­mence et qu’on vire toutes les grosses têtes de série, et faire quelque chose pour lui. Si je vais suivre le match ? Bien sûr ! Maintenant que je l’ai foutu dans la merde, il faut quand même que je vienne le supporter (rires). »