Le passage à dix jours de compé­ti­tion des Masters 1000 et WTA 1000 est très discuté sur le circuit.

Certains se sont déjà exprimés contre, comme Alexander Zverev et Caroline Garcia.

À ce sujet, Aryna Sabalenka a été ques­tionnée après sa finale perdue à Rome contre Iga Swiatek. Dans des propos relayés par Tennis Infinity, la numéro deux mondiale a estimé que c’était une réelle bouffée d’air frais car ce nouveau format accorde plus de repos entre les tours.

« Je sais que de nombreux joueurs se plaignent de cette situa­tion. Ils préfé­re­raient un tournoi d’une semaine. Personnellement, je ne sais pas, c’est un choix diffi­cile. Je me connais. Pour moi, il est préfé­rable d’avoir un jour de congé. Je suis capable d’ou­blier le tennis pendant une journée et d’être détendue, de ne pas être trop stressée menta­le­ment. Avant, quand c’était un tournoi d’une semaine, c’était trop. Parfois, les matchs sont très intenses. À la fin du tournoi, person­nel­le­ment, je n’étais pas prête menta­le­ment et physi­que­ment. Je n’étais pas prête physi­que­ment et menta­le­ment pour le prochain tournoi. Je perdais au premier tour et je me prépa­rais pour Roland Garros. »