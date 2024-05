Alors qu’il va jouer sa demi‐finale ce jour face à Tabilo, l’Allemand a expliqué derniè­re­ment que le nouveau format des Masters 1000 n’était pas vrai­ment sa tasse de thé.

Face à l’ar­gu­ment d’un allon­ge­ment de la durée et donc de posséder plus de jours de repos pendant la compé­ti­tion, l’Allemand a affirmé auprès de nos confrères de l’Equipe qu’au final, ces jour­nées off n’étaient pas de vrais moments de « détente ».

« Je pense que ce n’est pas une bonne chose pour les joueurs du top 10. C’est aussi simple que cela. Oui, on vous dit que vous avez un jour entre les deux, que vous n’êtes pas obligé de jouer tous les jours. Mais en fin de compte, ce n’est pas du repos. Se reposer, c’est passer du temps chez soi, dormir dans son propre lit, être avec sa famille, peut‐être avec ses chiens, peut‐être avec ses enfants si on en a. C’est ça, se reposer. Un jour de repos entre deux matches, si vous êtes dans un endroit diffé­rent, ce n’est pas se reposer. »