Grand témoin de notre dossier Merci Rafa publié dans notre numéro 88, Marion Bartoli revient sur le fameux mental de Nadal. Comme l’a explique Pier Gauthier, si l’Espagnol n’a pas eu besoin de prépa­ra­teur mental c’est aussi du au travail de son oncle. Une affir­ma­tion confirmée par Marion.

Toni Nadal : « Sur certains entraî­ne­ment avec Nadal, je faisais exprès de jouer avec des mauvaises balles, …

« Toni l’a placé dans des condi­tions très diffi­ciles à l’entraînement dès son plus jeune âge, ce qui lui a permis de déve­lopper des capa­cités de bagar­reur, de combat­tant. On a l’impression que c’est inné, mais c’est surtout grâce à l’état d’esprit construit par le coaching de Toni. Par exemple, il a expliqué qu’il lui amenait les balles les plus usées, ou qu’il faisait parfois exprès de ne pas prendre de bouteille d’eau. Cela a déve­loppé chez Rafa un esprit de compé­ti­tion qui est unique »