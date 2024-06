Présent ce vendredi sur la Costa Brava pour inau­gurer un hôtel dont il est proprié­taire à 50%, Rafael Nadal en a profité pour accordé un long entre­tien à non confrères de L’Équipe.

Et après avoir expliqué qu’un retour à Roland‐Garros en tant que joueur n’était clai­re­ment pas à exclure, l’Espagnol est égale­ment revenu sur sa défaite dès le premier tour face au futur fina­liste, Alexander Zverev, le 27 mai dernier. Extraits.

Question : Quand vous avez hérité du 4e mondial, Alexander Zverev, au premier tour de Roland‐Garros, vous êtes‐vous dit que c’était mission impossible ?

Rafael Nadal : « Non, non, vrai­ment pas. Mais le tirage au sort était mauvais. J’ignorais comment ça allait se passer. J’arrivais avec des doutes parce qu’à Rome, c’était un désastre (défaite 6–1, 6–3 face à Hubert Hurkacz au 2e tour). Mais je savais que ça allait être diffé­rent, parce que j’étais bien mieux préparé. Mais tout s’est mal goupillé pour moi : le tirage, les condi­tions de jeu indoor (le toit du court Philippe‐Chatrier était fermé, en raison de la pluie)… Je ne l’ai pas dit sur le moment, après le match, parce que je pensais que ce n’était pas le moment. Zverev est un grand joueur, il est allé jusqu’en finale (défaite en cinq sets contre Alcaraz). Il m’au­rait fallu un Zverev un peu moins bon qu’il ne l’a été. Et de mon côté, je n’ai pas profité des oppor­tu­nités que j’ai eues pour changer la donne (2 balles de break conver­ties sur 11 obte­nues). En tout cas, l’émo­tion était immense, comme toujours dès que j’entre sur ce court. C’est un senti­ment très diffi­cile à décrire. »