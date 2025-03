Invité du dernier épisode du « Tennis Podcast », le Serbe Janko Tipsarevic n’a pas tari d’éloges sur Andy Murray, devenu coach de Novak Djokovic cette saison et actuel­le­ment présent aux côtés de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à Indian Wells.

Tipsarevic : Murray was the ‘best possible hire’



« There is nobody better on tour for Novak as a full package, that he knows perso­nally, that he respects, that he knows will give 100% into the job like he is giving in this moment of his career than Murray.« https://t.co/cZjj2Yr9XG